Тегеран, 22 октября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. 20 октября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана НасерКанани раскритиковал жестокость французской полиции по отношению к демонстрантам и лицам, которые недавно бастовали в европейском государстве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Мы внимательно следим за общественным протестом и широкомасштабными забастовками во Франции, которые основаны на мирных требованиях граждан этой страны», — заявил Насер Канани.

Он отметил, что Иран осуждает применение принудительных мер и насилия для возвращения бастующих к работе, не обращая внимания на их требования. Пресс-секретарь также осудил французские власти за их двойные стандарты

Канани подчеркнул: «С одной стороны, французские официальные лица настаивают на принятии принудительных и насильственных мер, которые ранее использовались против демонстрантов во время расовых конфликтов. С другой стороны, они лицемерно призывают другие страны к подавлению беспорядков».