Горно-Алтайск, 21 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Балаклавы и пятиточечники для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, начали шить студенты Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Как рассказала директор колледжа Елена Басаргина, пошив названных изделий производят в рамках учебной практики студенты третьего курса специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» под руководством преподавателей колледжа.

При этом она добавила, что в дальнейшем студенты колледжа планируют начать шить маскхалаты и дождевики для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выпуск обуви для участников СВО ВС РФ по денацификации на территории б. УССР начали в Дагестане.