Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ состоялось открытие межрегионального центра ядерной медицины мощностью 10 000 ПЭТ/КТ исследований в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ, Бурятия Цитата из видео правительства Бурятии

Новый центр был создан с учётом опыта ядерных центров в России и за границей и оснащён высокотехнологичным оборудованием для диагностики заболеваний. Здесь же организовано производство радиофармацевтических лекарственных препаратов, которые будут поставлять их в соседние регионы.

«Зарубежные коллеги уже выразили заинтересованность в использовании мощностей центра. Ранее руководители соседних государств уже посетили его, и в настоящее время готовятся документы о сотрудничестве», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость объекта составила более 1 млрд рублей. 400 млн рублей бюджетных средств предоставлено инвестору в качестве капитального гранта по линии «Единой субсидии», предоставляемой по линии Минвостокразвития России.

По словам главы республики Алексея Цыденова, создание центра позволит повысить раннюю диагностику не только онкологических, но и кардиологических заболеваний.

«Кроме того, здесь планируется производство радиофармпрепаратов. Центр будет являться единой производственной площадкой, которая сможет обеспечивать радиофармпрепаратами все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа», — отмечал он.

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