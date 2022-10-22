Тегеран, 22 октября 2022, 07:37 — REGNUM 20 октября вечером министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во главе политической делегации прибыл в столицу Армении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан
Хосейн Амир Абдоллахиан
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По прибытии АмирАбдоллахиан был встречен высокопоставленными должностными лицами министерства иностранных дел Армении.

Амир Абдоллахиан находится с визитом в Ереване по приглашению своего армянского коллеги Арарата Мирзояна.

Министр иностранных дел Ирана намерен провести встречи с несколькими официальными лицами Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

Главы МИД Ирана и Армении также примут участие в церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Капане.

«Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству между двумя странами, и во время этой поездки будет составлен соответствующий документ о дальнейшем взаимодействии», — заявил высокопоставленный иранский дипломат по прибытии в Ереван.