Тегеран, 22 октября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 20 октября вечером министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во главе политической делегации прибыл в столицу Армении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

По прибытии АмирАбдоллахиан был встречен высокопоставленными должностными лицами министерства иностранных дел Армении.

Амир Абдоллахиан находится с визитом в Ереване по приглашению своего армянского коллеги Арарата Мирзояна.

Министр иностранных дел Ирана намерен провести встречи с несколькими официальными лицами Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

Главы МИД Ирана и Армении также примут участие в церемонии открытия Генерального консульства Ирана в Капане.

«Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству между двумя странами, и во время этой поездки будет составлен соответствующий документ о дальнейшем взаимодействии», — заявил высокопоставленный иранский дипломат по прибытии в Ереван.