Тегеран, , 07:37 — REGNUM Канада ввела незаконные санкции в отношении шести иранских физических и четырех юридических лиц за ненадлежащую защиту прав человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 октября.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В продолжение враждебных действий западных стран против Ирана канадское правительство объявило о новых санкциях в отношении 10 иранских физических и юридических лиц.

Этот шаг был предпринят после аналогичных мер других стран, включая государства — члены ЕС, Великобританию и Соединенные Штаты, что, по-видимому, является частью сценария с целью оказания большего давления на Иран, чтобы он уступил их требованиям на переговорах об отмене санкций.

В список из шести лиц, против которых министерство иностранных дел Канады ввело санкции, входят заместитель министра внутренних дел Ирана Сейед Маджид Мирахмади; Мохаммад Карами, командующий оперативной базой Корпуса стражей Исламской революции в Систане и Белуджистане; Эззатолла Заргами, бывший глава телерадиокорпорации Исламской Республики Иран; Хешматолла Фалахатпише, бывший глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана; директор женской тюрьмы Согра Ходадади Таганаки, а также бывший спикер Конституционного совета Аббас-Али Кадходаи.

Под санкции также попали Совет стражей, Совет экспертов, Совет по оценке целесообразности и информационное агентство Fars.