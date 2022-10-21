Агаповка, Челябинская область, , 08:22 — REGNUM Жители посёлка Требиат Челябинской области остались без фельдшерско-акушерского пункта. Об этом они заявили журналистам.

Медицина

Как сообщает телеграм-канал UralMash, единственная фельдшер ушла на пенсию в 2018 году. Затем некоторое время к местным жителям приезжали другие медики, которые работали в здании, но весной пункт совсем закрыли.

Жители посёлка написали письмо в региональный минздрав. Они отмечают, что в некоторых муниципалитетах строят и ремонтируют ФАПы, а у них здание уже старое. Также граждане просят обеспечить им возможность получения качественной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на территории Челябинской области предстоит отремонтировать 119 медицинских объектов в 26 организациях. Такую информацию депутатам областного Заксобрания летом дал губернатор Алексей Текслер.

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