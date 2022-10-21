Москва, , 08:24 — REGNUM Арбитраж Москвы 14 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение иска ОАО «Российские железные дороги» к финским компаниям Oy Karelian Trains и VR Group Plc. Истец требует запретить ответчикам инициировать в иностранных арбитражах судебные дела по спорам, связанным с общими договорами. В открытых источниках Oy Karelian Trains проходит как совместное предприятие РЖД и VR Group, которое владеет поездами Allegro, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от РЖД был подан 13 октября 2022 года, а 14 октября 2022 года дело принял судья Ларин. Третьим соответчиком в споре проходит OP Corporate Bank plc, которому РЖД просит запретить инициировать судебные разбирательства «по всем спорам, вытекающим из соглашения о поручительстве от 05.09.2007 года в отношении кредитного договора от 05.09.2007 на 131 000 000 евро для ответчика Oy Karelian Trains Ltd».

Прочие детали спора пока не сообщались.

Напомним, в марте 2022 года по инициативе Финляндии из-за санкций было прекращено движение поездов Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Данные поезда принадлежат компании Karelian Trains. Совместное предприятие было создано в 2006 году.