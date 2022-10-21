Москва, , 08:20 — REGNUM Родион Газманов заявил, что испытывает «творческую» зависть к своему отцу Олегу Газманову из-за того, что он более продуктивен и профессионален. Интервью с певцом было опубликовано 20 октября на YouTube-канале Super.

Родион Газманов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не то, что у него выстрелило, а у меня нет», — сказал Газманов, пояснив, что его отец хорошо «чувствует песню» и может писать даже того, когда у него нет желания. Родион отметил, что он более зависим от таланта, поскольку может сидеть над тестом часами, а может написать песню за 15 минут «от и до».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Родион Газманов пошутил по поводу слухов о своей мобилизации, а также о том, что отец якобы отправил его в военкомат. «Спасибо, папа», — написал певец в своём микроблоге.

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