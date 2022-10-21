Тирасполь, , 08:17 — REGNUM Совет безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в ходе заседания 20 октября решил, что из-за дефицита газа нужно вводить чрезвычайное экономическое положение. Об этом сообщает пресс-служба президента ПМР.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что входящий в Собез глава республики Вадим Красносельский подписал указ и направил его в Верховный совет на утверждение. Он также выступит там на заседании 21 октября, чтобы ответить на вопросы депутатов.

Планируется ввести меры экономии, так как газа не будет хватать для удовлетворения всех нужд. Решено в первую очередь обеспечить потребности жителей, в этом случае придётся сократить промышленное производство.

Стоит отметить, что в октябре в Приднестровье ожидается дефицит природного газа около 37 млн кубометров из-за сокращения поставок Газпромом на 30%. В ноябре ожидается, что из России будут поставлять на 40% меньше, чем обычно в этом месяце.

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