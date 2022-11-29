Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 21 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. На Ямале при ликвидации сёл Газ-Сале и Находка в Тазовском районе только администрация муниципального образования сможет проводить оценку рыночной стоимости жилья переселяемых граждан. Об этом сообщила депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина (КПРФ) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Елена Кукушкина отмечает, что по логике автора данной законодательной инициативы «очень уж много граждан оплачивают независимую экспертизу, а как результат — большая сумма компенсации за жильё».

«Я и раньше говорила о том, что мы [фракция КПРФ в заксобрании ЯНАО]против реорганизаций сел Газ-Сале и Находка. Мы не выбор предоставляем гражданам, переселяя в Тазовский или Новый Уренгой, выдавая компенсацию, мы ставим их перед выбором. Поэтому и сегодня не поддержала этот закон», — отметила парламентарий.

Напомним, решение о ликвидации сёл Газ-Сале и Находка было принято осенью 2020 года. Жителей планируют переселить в Тазовский, где строится 22 жилых дома. По данным сельской администрации, на 1 января 2021 года в Находке числилось 1422 человека, из них 1397 — представители коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Жилфонд села насчитывает 24 деревянных дома: 5 частных и 19 многоквартирных, из которых 12 признаны аварийными. В Газ-Сале ситуация аналогичная — около двух тысяч человек жителей, 80% жилья находится в аварийном состоянии.

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов обещал переселить жителей умирающих сёл из расчёта «метр в метр» жилья, но некоторые сельчане хотят получить компенсацию и купить жильё в другом городе, ближе к Большой земле.