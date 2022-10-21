Херсон, , 08:16 — REGNUM Властям Херсонской области известно о четырёх погибших в результате ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщил 21 октября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне известно про четверых погибших», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее глава правительства области Сергей Елисеев сообщал о двоих погибших. По предварительным данным, ещё десять человек получили ранения. В их числе дети и журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили по переправе через Днепр в Херсоне 12 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Все, кроме одной, были сбиты системой ПВО. С 19 октября жителей Херсонской области перемещают с правого берега Днепра на левый.

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