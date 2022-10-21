Махачкала, , 08:15 — REGNUM Выпуск обуви для участников специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР начали в Дагестане. Об этом 21 октября сообщает телеканал «Дагестан».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что предприятия республики наладили выпуск теплой и удобной обуви для военных и в переориентировании производства им помогает агентство по предпринимательству региона.

Кроме этого, отмечается, что также дагестанские предприятия начали выпуск одежды и средств гигиены для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько партий термобелья для российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР отправила швейная фабрика из Рассказова в Тамбовской области.