Киев, , 08:15 — REGNUM Воздушная тревога объявлена во всех регионах б. УССР, включая Киев и Киевскую область. Об этом 21 октября сообщается в телеграм-каналах администраций регионов.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сирена воздушной тревоги звучит в Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской Одесской и Киевской областях. Власти регионов настоятельно просят жителей проследовать в укрытия.

Также воздушная тревога объявлена на оккупированной киевским режимом части Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель киевского террористического режима Алексей Арестович предположил, что жителям территории б. УССР после ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры предстоят недели, или даже месяцы без воды, тепла и электроэнергии.

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