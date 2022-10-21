Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:17 — REGNUM В Новокузнецке на площадке строительства нового терминала аэропорта имени Б. В. Волынова в настоящее время благоустраивают привокзальную площадь, организовывают подъезды и пешеходные зоны. При этом сроки завершения объекта были сдвинуты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство нового терминала в аэропорту Новокузнецка Правительство Кузбасса

По словам генерального директора компании «АэроКузбасс» Кирилла Ермакова, сроки сдвинуты из-за изменений, которые нужно будет внести в проект. Предположительно, терминал будет открыт к началу горнолыжного сезона 2023 года.

«Важно, что в это нестабильное время, когда есть риск срывов поставок, уже закуплена большая часть оборудования и стройматериалов. И есть в Кузбассе специалисты, на которых можно положиться и быть уверенными: все объекты будут достроены согласно регламентам безопасности, надёежности и туристической привлекательности, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в СТК «Шерегеш», и едущих в Междуреченск. Потенциал для новых инвесторов колоссальный, туристам есть куда поехать через обновленную воздушную гавань в Новокузнецке».

Напомним, что новый терминал возводят за действующим аэровокзалом. В четырехэтажном здании будут оборудованы зоны внутренних и международных вылетов.

Изначально проект предполагалось реализовать в два этапа: строительство здания нового терминала, на втором — расширение здания за счет демонтированного действующего аэровокзала. Первый этап планировалось завершить к февралю 2023 года.