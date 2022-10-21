Чебоксары, , 08:14 — REGNUM Цены на услуги в Чувашии снизились на фоне увеличения предложения и уменьшение кредитных процентных ставок. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как следует из документа, в Чувашии в сентябре по сравнению с августом годовой прирост цен на услуги замедлился на 0,62% — до 10,31%. В банке поясняют, что основное влияние оказали расширение предложения ряда услуг, снижение уровня ставок в экономике и слабый потребительский спрос.

Также на ценовой ситуации сказалось увеличение количества авиарейсов по ряду маршрутов (в Санкт‑Петербург, Сургут), при этом цены на билеты и издержки авиакомпаний сократились с учётом выделения государственных субсидий.

Снижению цен также способствовало уменьшение кредитных ставок населению вслед за общим снижением ставок в экономике, спад спроса на услуги по ремонту квартир и последующего сдерживания цен на бытовые услуги в целом.

Напомним, что в Чувашии годовая инфляция в сентября составила 14,45% после 15,24% в августе, в том числе на продукты питания — 13,86%, непродовольственные товары — 18,59%.

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Как сообщало ИА REGNUM , годовая инфляция в Поволжье за указанный период снизилась на 0,71% — до 14,07% (в РФ — 13,68%).

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