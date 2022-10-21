Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется директор частной копании. Он обвиняется в совершении налогового преступления, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Главе фирмы инкриминируют сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, глава компании, которая занимается строительством объектов, с марта по сентябрь 2021 года скрыл денежные средства организации путем осуществления расчетов через счета иных организаций. При этом директор знал об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов. Сумма недоимки составляла свыше 8,7 млн рублей.