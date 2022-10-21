Чита, 21 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Мобилизованным жителям Забайкальского края будет единовременно выплачено по 150 тыс. рублей. Об этом решении губернатор Александр Осипов 21 октября сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Забайкальского края Александр Осипов

Александр Осипов «По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей».

По словам главы региона, это решение касается и тех мобилизованных, кто уже отправился к местам дополнительной подготовки, и тех, кто ещё проходит обучение на полигонах края.

Ранее о разовой выплате мобилизованным в размере 150 тыс. рублей объявили в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей.