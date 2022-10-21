Уфа, , 08:24 — REGNUM Общенациональный финал всероссийской туристской премии «Маршрут года 2022» состоится в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Сообщается, что мероприятие будет проходить с 31 октября по 2 ноября 2022 года в рамках II Международного форума по этнотуризму в г. Уфе в конгресс-холле «Торатау» (ул. З. Валиди, 2)

Отмечается, что в конкурсную комиссию был подан 571 проект из 67 субъектов Российской Федерации. При этом право на участие в финале получили 343 проекта из 66 регионов России (38 проектов из Башкирии).

Встреча будет отправной точкой для новых совместных проектов и даст мощный стимул для создания и продвижения трендовых турмаршрутов на территории России, пояснили в пресс-службе.

Мероприятие будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».