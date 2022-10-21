Вашингтон, 21 октября 2022, 08:12 — REGNUM У киевского режма недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия «каждой части» территории б. УССР, сообшает газета The Washington Post.
Отмечается, что большинство киевских систем ПВО советского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны.
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