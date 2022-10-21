Вашингтон, , 08:12 — REGNUM У киевского режма недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия «каждой части» территории б. УССР, сообшает газета The Washington Post.

Пуск ракеты Mil.ru

«Проблема в том, что у [киевского режима] нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть [территории б. УССР]», — говорится в статье.

Отмечается, что большинство киевских систем ПВО советского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны.

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