В США заявили о нехватке у ВСУ систем ПВО
Вашингтон, 21 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. У киевского режима недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия «каждой части» территории б. УССР, сообщает газета The Washington Post.
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Пуск ракеты
«Проблема в том, что у [киевского режима] нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть [территории б. УССР]», — говорится в статье.
Отмечается, что большинство киевских систем ПВО — советского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал Францию, Италию, США и другие страны Запада максимально ускорить передачу Киеву систем противовоздушной обороны.
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