Дзун-Хемчикский район, Тыва, 21 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Природные заказники регионального значения «Шеминский» и «Аянгатинский» на территории Тувы утратили статус особо охраняемых территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Тувы Тува

Региональные власти 12 октября приняли постановление об их ликвидации в связи с достижением целей, ради которых они были организованы.

Как отмечается, заказники были созданы для сохранения и увеличения численности промысловых животных — марала, косули, кабарги и кабана. К настоящему времени, по данным специалистов, их плотность значительно превышает нормативную.

Решение об упразднении заказников было принято также с учётом мнения жителей Дзун-Хемчикского и Барун-Хемчикского районов, на территории которых они расположены. Действовавшие здесь ограничения серьёзно мешали экономическому развитию территорий.

«В границах заказников практически невозможно было получить землю под организацию хозяйства, пастбищные угодья и т.д. Между тем, сельское хозяйство и особенно животноводство — это основа жизни и благосостояния местного населения», — добавили в правительстве.