Олбани, США, 21 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Федеральный суд США отменил ту часть нового регионального закона об оружии в американском штате Нью-Йорк, которая запрещает огнестрельное оружие в церквях и других местах религиозного культа, говорится в соответствующем судебном постановлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение вынес судья Джон Синатра. Оно будет действовать до тех пор, пока продолжается процесс изучения закона судебными органами. Ранее двое церковных лидеров подали в суд в связи с введением запрета на оружие в общественных местах, который начал действовать в штате Нью-Йорк с 1 сентября.

Они пожаловались на то, что такое ограничение противоречит Второй поправке к Конституции США, гарантирующей право американцев на владение оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Джо Байден подтвердил намерение ужесточить контроль над продажей огнестрельного оружия по всей стране.