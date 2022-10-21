Федеральный суд США отменил запрет штата Нью-Йорк на оружие в церкви
Олбани, США, 21 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Федеральный суд США отменил ту часть нового регионального закона об оружии в американском штате Нью-Йорк, которая запрещает огнестрельное оружие в церквях и других местах религиозного культа, говорится в соответствующем судебном постановлении.
Решение вынес судья Джон Синатра. Оно будет действовать до тех пор, пока продолжается процесс изучения закона судебными органами. Ранее двое церковных лидеров подали в суд в связи с введением запрета на оружие в общественных местах, который начал действовать в штате Нью-Йорк с 1 сентября.
Они пожаловались на то, что такое ограничение противоречит Второй поправке к Конституции США, гарантирующей право американцев на владение оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа президент США Джо Байден подтвердил намерение ужесточить контроль над продажей огнестрельного оружия по всей стране.