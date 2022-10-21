Тамбов, 21 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Несколько партий термобелья для российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР отправила швейная фабрика из Рассказова в Тамбовской области. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Максим Егоров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Швейная фабрика из Рассказова отправила несколько партий термобелья для наших военных в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что указанная продукция с приходом осенних холодов и заморозков в ночное время становится особенно необходимой для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что деньги на три квадрокоптера для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации собрала 82-летняя жительница Ульяновска Зинаида Семёновна.