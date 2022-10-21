Донецк, 21 октября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили в Мариуполе школу №7. Об этом 20 октября сообщил телеграм-канал «Донбасс. Главные новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Кириенко, Пушилин и заместитель губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев посетили школу №7, восстановленную в рамках шефства северной столицы над Мариуполем. Учебное заведение укомплектовано всем необходимым для занятий — от книг в библиотеках до полного оборудования классов.

В школе обучается 455 учеников при проектной мощности 590 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 550 специалистов и 15 единиц техники из Ленинградской области помогают восстановить жилой квартал в Мариуполе (ДНР).