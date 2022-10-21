Тольятти, Самарская область, , 08:06 — REGNUM Складные крюки-кошки для военнослужащих начали производить в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что производство складных крюков организовали на одном из предприятий по производству металлических дверей.

Это универсальное приспособление может применяться при штурме, подъеме грузов, для добычи дров, в качестве якоря, охотничьего крюка, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что изготавливают крюки из стали толщиной три миллиметра, военнослужащие сами выбрали модификацию снаряжения.

Готовые изделия предприятие передает в воинские подразделения Самарской области.

«Среди наших друзей и знакомых есть и военные, и те, кто был призван на защиту Родины по мобилизации. И когда к нам обратились за помощью, мы просто не могли отказать, потому что своих мы не бросаем», — приводит пресс-служба слова представителя предприятия.