Горно-Алтайск, 21 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Следователи ищут свидетелей и очевидцев инцидента с туристами из Новосибирска в районе Каракольских озёр в Республике Алтай, в результате которого пострадали дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай На Алтае перевернулся ГАЗ-66 с туристами

По предварительным данным, 7 августа в ходе экскурсии на озёра, организованной компанией «Алтай-Вояж», опрокинулся ГАЗ-66 с туристами. В результате как минимум двое детей получили травмы различной степени тяжести.

Родители пострадавших, как отмечается, в больницу или полицию на территории республики не обращались. Дети были обследованы позже в Новосибирске. В турфирме документацию надлежащим образом не вели, поэтому о происшествии стало известно из СМИ.

По публикациям было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Следственное управление просит оказать содействие в установлении свидетелей и очевидцев, иных лиц, обладающих значимой для расследования уголовного дела информацией по обстоятельствам произошедшего, для производства с их участием следственных действий», — добавили в ведомстве.