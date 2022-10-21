Якутск, , 08:02 — REGNUM Территориальный оперативный штаб начал работать в Еврейской автономной области после соответствующего поручения президента России Владимира Путина. В нём задействованы представители силовых структур и исполнительных органов власти, сообщил 21 октября в своём телеграм-канале Ростислав Гольдштейн. В регионе введён режим базовой готовности.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ЕАО также приняли решение предусмотреть единовременные выплаты для семей мобилизованных военнослужащих в размере 150 тыс. рублей.

«Постановление мною уже подписано, необходимые средства выделены», — отметил губернатор автономии.

Он также отметил, что в связи с режимом базовой готовности никаких ограничений для жителей региона введено не будет. Мера направленна на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по 150 тыс. рублей получат семьи военнослужащих, которые отправятся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса из Амурской области. Соответствующее решение принял оперативный штаб, созданный в регионе по поручению президента России Владимира Путина.