Челябинск, , 08:01 — REGNUM В Челябинской области отмечено снижение количества обращений на горячую линию регионального уполномоченного по правам человека по вопросам, касающимся частичной мобилизации. Об этом говорится в телеграм-канале омбудсмена Юлии Сударенко.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим горячая линия возвращается к работе в прежнем режиме. Теперь она снова будет работать только в будние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за шквала вопросов горячая линия работала некоторое время по выходным. Напомним, частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.