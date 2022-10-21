Пекин, , 08:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая в очередной раз напомнило гражданам Китая установить контакт с посольством Китая на территории бывшей УССР и как можно скорее эвакуироваться с территории, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, передает 20 октября газета Global Times.

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Выступая на пресс-конференции в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) 20 октября, Ма сказал, что посольство Китая на территории бывшей УССР организует эвакуацию китайских граждан с территории, подконтрольной киевскому режиму, учитывая текущую ситуацию в стране. Он напомнил гражданам Китая на территории бывшей УССР усилить меры предосторожности и быть готовыми, а также установить контакт с посольством Китая и как можно скорее провести эвакуацию.

В течение последних нескольких дней как Министерство иностранных дел Китая, так и посольство Китая на территории бывшей УССР направляли интенсивные предупреждения о безопасности китайским гражданам и напоминали им о необходимости своевременной эвакуации в условиях мрачной ситуации с безопасностью.

19 октября посольство опубликовало конкретные рекомендации по эвакуации для граждан Китая, которые хотят покинуть территорию. Гражданам Китая рекомендуется возвращаться в Китай через третью страну либо коммерческими рейсами, либо чартерными рейсами. Регистрация на места на чартерных рейсах открыта для всех желающих, сообщили в посольстве. 15 октября Министерство иностранных дел Китая призвало китайских граждан, все еще находящихся на территории бывшей УССР, усилить меры безопасности и эвакуироваться из страны.

После миссии по эвакуации в марте небольшое количество граждан Китая вернулись на территорию, подконтрольную киевскому режиму по делам или для учебы. Те, кто все еще находится в стране, в основном студенты, бизнесмены или сотрудники предприятий. По состоянию на 20 октября, в общей сложности 219 человек зарегистрировались в форме, разосланной посольством для организованной эвакуации, и еще 62 зарегистрировались в форме для самостоятельной эвакуации, согласно подсчету Global Times о регистрации в WeChat-аккаунте посольства.