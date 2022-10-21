Кемерово, 21 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв распорядился наградить всех специалистов, «которые в кратчайшие сроки буквально с нуля создали современный больничный городок с благоустройством и дорожной инфраструктурой». Речь идёт о строительстве инфекционной больницы №8 в Новокузнецке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Кузбасса Дорога до новой инфекционной больницы в Новокузнецке

«Дорогу проектировали параллельно со строительством больницы. Практически на пустыре создан больничный комплекс с современной транспортной развязкой. Все это требовало уникальных инженерных решений, и наши специалисты показали высокий уровень профессионализма, — подчеркнул Цивилёв. — За один год дорожники построили современное полотно, ведущее к социально значимому объекту в Заводском районе Новокузнецка. Оно отвечает современным требованиям безопасности как для водителей, так и для пешеходов. Теперь этот объект можно считать полностью завершенным».

Губернатор заявил, что этот объект будет представлять Кузбасс как лучший проект в области здравоохранения в стране.