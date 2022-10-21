Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае депутат Законодательного собрания Николай Благов на пленарном заседании предложил создать доску позора для тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации, сообщает издание «Новый компаньон».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько тысяч человек очень порядочно поступили по отношению к своей Родине, своему воинскому долгу. Они пошли защищать интересы страны. Есть другая страница — страница позора. В нашей стране несколько сотен тысяч убежали, проявили себя как трусы», — сказал он.

Напомним, в России с 21 сентябре объявлена частичная мобилизация.