Вашингтон, 21 октября 2022, 07:59 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix и режиссёры Мэтт и Росс Дафферы нашли сценариста для проекта новой адаптации манги «Тетрадь смерти». Об этом 21 октября сообщает портал Deadline.

Пульт Netflix
Пульт Netflix
Brian Cantoni

Столь непростую задачу возьмёт на себя писательница и актриса Халия Абдель-Мегид, являющаяся давней поклонницей манги и аниме. Отмечается, что она ранее жила в Токио и бегло говорит на японском. Женщина также является консультантом в проекте сериальной адаптации романа «Талисман» Стивена Кинга и Питера Штрауба. Производством шоу займётся продюсерская компания Upside Down Pictures, которую недавно основали братья Дафферы.

Напомним, культовая манга «Тетрадь смерти» Цугуми Обы и Такэси Обаты публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с 1 декабря 2003 года по июнь 2007-го. Одноимённый аниме-сериал выходил с 4 октября 2006-го по 27 июня 2007-го. Стоит отметить, что в 2017 году Netflix уже выпустил киноадаптацию манги, которую снял режиссёр Адам Вингард.

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