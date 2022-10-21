Вашингтон, 21 октября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix и режиссёры Мэтт и Росс Дафферы нашли сценариста для проекта новой адаптации манги «Тетрадь смерти». Об этом 21 октября сообщает портал Deadline.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Столь непростую задачу возьмёт на себя писательница и актриса Халия Абдель-Мегид, являющаяся давней поклонницей манги и аниме. Отмечается, что она ранее жила в Токио и бегло говорит на японском. Женщина также является консультантом в проекте сериальной адаптации романа «Талисман» Стивена Кинга и Питера Штрауба. Производством шоу займётся продюсерская компания Upside Down Pictures, которую недавно основали братья Дафферы.

Напомним, культовая манга «Тетрадь смерти» Цугуми Обы и Такэси Обаты публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с 1 декабря 2003 года по июнь 2007-го. Одноимённый аниме-сериал выходил с 4 октября 2006-го по 27 июня 2007-го. Стоит отметить, что в 2017 году Netflix уже выпустил киноадаптацию манги, которую снял режиссёр Адам Вингард.