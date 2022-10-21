Ульяновск, , 07:58 — REGNUM Деньги на три квадрокоптера для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации собрала 82-летняя жительница Ульяновска Зинаида Семёновна. Об этом 20 октября сообщает движение «Мывместе» в своём телеграм-канале.

Квадрокоптер

«В штаб #МЫВМЕСТЕ пришла 82-летняя жительница Ульяновска Зинаида Семёновна с желанием помочь мобилизованным. Пенсионерка принесла с собой деньги и уверенно сказала, что должно хватить на три квадрокоптера», — говорится в сообщении.

Также указывается, что волонтёры вначале посчитали неудобным взять такой крупный подарок, однако женщина настояла на своём и передала средства в штаб, пообещав проверить, куплены ли указанные беспилотники.

Кроме того, добавляется, что когда квадрокоптеры были приобретены и пенсионерку пригласили убедиться в этом, она также принесла тёплые носки для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Оренбургская область выполнила план по отправке резервистов в рамках частичной мобилизации примерно на 60%.