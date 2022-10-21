Годовая инфляция в Поволжье снизилась до 14,07%
Нижний Новгород, 21 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе годовая инфляция по итогам сентября снизилась, но осталась выше среднероссийского уровня. Это следует из обновлённых данных Банка России.
Как следует из документа, годовая инфляция в Поволжье в сентябре 2022 года снизилась на 0,71% и составила 14,07%. При этом цены в округе растут быстрее, чем в среднем по России: показатель по стране в сентябре составил 13,68%, что на 0,39% меньше, чем в регионах ПФО.
«Замедление инфляции в округе в основном обусловлено расширением предложения отечественных продуктов питания и сдержанной потребительской активностью на рынках непродовольственных товаров длительного пользования», — поясняется в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM , Банк России прогнозирует, что в 2022 году годовая инфляция в стране составит 11 — 13%, в 2023 году сократится вдвое, а к 2024 году снизится до 4%.