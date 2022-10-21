Нижний Новгород, 21 октября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе годовая инфляция по итогам сентября снизилась, но осталась выше среднероссийского уровня. Это следует из обновлённых данных Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Как следует из документа, годовая инфляция в Поволжье в сентябре 2022 года снизилась на 0,71% и составила 14,07%. При этом цены в округе растут быстрее, чем в среднем по России: показатель по стране в сентябре составил 13,68%, что на 0,39% меньше, чем в регионах ПФО.

«Замедление инфляции в округе в основном обусловлено расширением предложения отечественных продуктов питания и сдержанной потребительской активностью на рынках непродовольственных товаров длительного пользования», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM , Банк России прогнозирует, что в 2022 году годовая инфляция в стране составит 11 — 13%, в 2023 году сократится вдвое, а к 2024 году снизится до 4%.