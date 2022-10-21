Токио, , 07:55 — REGNUM Япония намерена продолжить тесное сотрудничество с Великобританией и после ухода Лиз Трасс с поста главы британского правительства, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Токио по-прежнему рассматривает Лондон в качестве стратегического партнера. Кисида подчеркнул, что Великобритания и Япония разделяют общие ценности. Также он подтвердил, что Токио продолжит сотрудничать с Лондоном по вопросам поддержки киевских нацистов для противостояния России и продвижению своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о планах обсудить с австралийским коллегой Энтони Альбанезе ситуацию с поставками энергоносителей. Он отметил, что Токио и Канберра разделяют общие ценности «свободы и демократии», а также имеют общие интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.