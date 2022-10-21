Пий-Хемский район, Тува, , 07:51 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 37-летняя местная жительница по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП в Туве МВД Тувы

По данным следствия, женщина ехала за рулём автомобиля, в салоне которого находились трое детей, по федеральной трассе Р-257 «Енисей» на территории Пий-Хемского района. Грубо нарушая правила дорожного движения, водитель не справился с управлением и слетел с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое несовершеннолетних 14 и 16 лет, не пристегнутых ремнями безопасности, получили множественные телесные повреждения от которых скончались», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в районный суд. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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