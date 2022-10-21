Пермь, , 07:49 — REGNUM В Перми прошло первое заседание созданного в связи с объявлением режима базовой готовности региона оперштаба, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

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Оперштаб создан в соответствии с Указом президента России. Заседание провёл лично глава региона.

«В Пермском крае, как и в большинстве регионов страны, введён режим базовой готовности. Главное, что нужно знать об этом режиме всем прикамцам — он никак не повлияет на повседневную жизнь, у нас не вводится никаких ограничений и запретов», — подчеркнул Махонин.

По его словам, совместно с силовыми структурами власти продолжат обеспечивать высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пермского края. Особенно это касается критически важной инфраструктуры — функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Второе заседание оперштаба запланировано провести с 24 по 30 октября.