Пекин, , 07:50 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая не сталкивался со случаями терроризма уже более пяти лет, а чувство безопасности людей значительно возросло за последнее десятилетие — с 87,58% в 2012 году до 99,14% в 2021 году, заявил чиновник из Синьцзяна в четверг на пресс-конференции заместитель секретаря и глава отдела пропаганды Синьцзянского регионального комитета КПК Чжан Чуньлинь в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК).

Житель Синьцзяна Ceyhun Kavakci

Более 70% финансовых расходов Синьцзяна было потрачено на охрану и улучшение условий жизни людей, постоянное содействие занятости, образованию, медицинскому обслуживанию, социальному обеспечению и другим проектам, связанным с обеспечением средств к существованию людей, повышение благосостояния людей конкретными усилиями, заявил он. С 2012 года среднегодовые темпы роста располагаемых доходов городских и сельских жителей Синьцзяна достигли 7,9% и 9,5% соответственно.

В настоящее время во всех административных деревнях Синьцзяна есть водопровод, что положило конец тысячелетней истории употребления горькой и соленой воды в южном Синьцзяне; все административные деревни также были соединены асфальтовыми дорогами, цементными дорогами и электроснабжением. Синьцзян также сделал развитие образования приоритетом, особенно строительство 6353 детских садов, что позволяет сельским детям посещать хорошие школы.

Что касается борьбы с бедностью, Чжан сказал, что все 35 бедных округов были избавлены от бедности, в которой приняли участие около 3,05 млн человек. Фермеры получили работу в мини-инжиниринговых индустриальных парках, расположенных у их порога, что еще больше укрепило результаты искоренения нищеты.

За последние 10 лет местные власти активно содействовали развитию здравоохранения для жителей Синьцзяна, ежегодно проводя бесплатные медицинские осмотры для городских и сельских жителей. В прошлом туберкулез был серьезным заболеванием на юге Синьцзяна, но благодаря многолетнему лечению туберкулез и другие серьезные инфекционные заболевания были эффективно пресечены.

Говоря о чувстве безопасности людей, Чжан отметил, что в Синьцзяне уже более пяти лет нет случаев насильственного терроризма. Согласно статистике, общественное чувство безопасности в Синьцзяне выросло с 87,58% в 2012 году до 99,14% в 2021 году.