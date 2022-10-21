Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Продюсер-расследователь американского телеканала ABC News Джеймс Гордон Мик, работавший над книгой об уходе США из Афганистана, пропал без вести после обысков ФБР. Об этом 20 октября сообщает Daily Mail и ещё ряд американских СМИ.

ФБР Tony Hisgett

Уточняется, что агенты ФБР провели обыск в квартире у журналиста в апреле текущего года, после этого о судьбе Джеймса Мика до сих пор ничего не известно. Предполагается, что журналиста подозревали в хранении неких секретных документов, а часть информации агенты нашли в ноутбуке.

После визита агентов ФБР к 52-летнему журналисту домой, в городе Арлингтоне в штате Вирджиния, Джеймс Мик неожиданно оставил работу на телеканале, перестал писать книгу об уходе США из Афганистана и «ушёл в тень». При этом его коллеги по работе отмечают, что уход Мика был неожиданным для всех.

При этом в ФБР не комментируют возникшую ситуацию, а минюст не подтверждает, что в отношении журналиста проводилось какое-либо расследование.