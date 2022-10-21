Владивосток, , 07:47 — REGNUM Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы и учения по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ТОФ.

Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» Mil.ru

Согласно замыслу учений, корвет должен был выйти в назначенный квадрат, преодолев район с повышенной минной опасностью.

пресс-служба ТОФ «Экипаж корабля, используя радиотехническое оборудование, своевременно обнаружил установленные условным противником минные заграждения и уничтожил их огнём артиллерийских установок АК-630».

На втором этапе была отработана организация противовоздушной обороны корабля. Условную ракетную атаку своевременно выявили расчёты радиотехнической боевой части «Совершенного». После чего был применён комплекс противовоздушной обороны «Редут» и в ходе условных стрельб цель была «уничтожена».

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот ВМФ России провёл в пункте базирования флота в Балтийске Калининградской области учения корабельных сил ПВО.

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