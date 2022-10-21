Чебоксары, 21 октября 2022, 07:46 — REGNUM В Чебоксарах 21 октября завершится первый турнир по боксу, посвящённый памяти скоропостижно скончавшегося главы города Олега Кортунова. За призовые места соревнуются более 100 юных боксёров из двух десятков регионов страны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Чувашии.
Первенство физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей и юниоров посвящено памяти Олега Кортунова. В первом турнире участвуют свыше 100 боксёров — юноши и юниоры (2005 — 2006 и 2000–2003 годов рождения) из 22 регионов страны.
Соревнования начались 17 октября и завершатся 21 октября.
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Спикер Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов отметил, что Олег Кортунов руководил благотворительным фондом поддержки детско-юношеского спорта и «всегда стремился создавать условия для занятий» физической культурой, «активно помогал юным чебоксарцам и спортивных клубам в организации турниров».
По его словам, у начинающих атлетов есть на кого равняться:
Как сообщало ИА REGNUM , 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов скончался 22 августа 2022 года. Он руководил столичным горсобранием с октября 2020 года.