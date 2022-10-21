Чебоксары, 21 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Чебоксарах 21 октября завершится первый турнир по боксу, посвящённый памяти скоропостижно скончавшегося главы города Олега Кортунова. За призовые места соревнуются более 100 юных боксёров из двух десятков регионов страны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Чувашии.

https://gcheb.cap.ru/ Первый турнир по боксу памяти Олега Кортунова

Первенство физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей и юниоров посвящено памяти Олега Кортунова. В первом турнире участвуют свыше 100 боксёров — юноши и юниоры (2005 — 2006 и 2000–2003 годов рождения) из 22 регионов страны.

Соревнования начались 17 октября и завершатся 21 октября.

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Спикер Госсовета Чувашии, экс-глава Чебоксар Леонид Черкесов отметил, что Олег Кортунов руководил благотворительным фондом поддержки детско-юношеского спорта и «всегда стремился создавать условия для занятий» физической культурой, «активно помогал юным чебоксарцам и спортивных клубам в организации турниров».

«[Олег Кортунов] сам лично посещал соревнования и искренне радовался каждой победе юных спортсменов, подбадривал их. Будучи главой города Чебоксары, он проявил себя как очень многогранный человек, уделял большое внимание детско-юношескому спорту, оказывал всестороннюю поддержку в проведении соревнований. Вполне символично, что турнир его памяти решили провести именно в данной возрастной категории», — сказал Леонид Черкесов.

По его словам, у начинающих атлетов есть на кого равняться:

«Чувашские боксёры не раз становились чемпионами страны, Европы и мира. Наш выдающийся земляк Валериан Соколов завоевал олимпийское «золото».

Как сообщало ИА REGNUM , 38-летний глава Чебоксар Олег Кортунов скончался 22 августа 2022 года. Он руководил столичным горсобранием с октября 2020 года.