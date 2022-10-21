Томск, 21 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Томской области вынесен приговор 64-летнему учёному, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщает портал «VTomske» со ссылкой на информацию Томского областного суда.

Колония

Томич был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания».

По данным СМИ, ранее фигурант работал в НИИ ядерной физики, пока в начале 90-х годов не перешёл работать в частную фирму. Впоследствии он работал в Южной Корее и Китае.

По итогам слушаний подсудимый был признан виновным и приговорён к 7,5 годам колонии строгого режима.