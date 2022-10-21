Пекин, 21 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября спустя всего 45 дней пребывания на своем посту после провала ее плана по снижению налогов, став самым «короткоживущим» премьер-министром в истории Великобритании, сообщают СМИ. Этот драматический поворот в ее политической жизни также можно рассматривать как микрокосм провала западной политики, когда англосаксонский образец не может руководить миром, поскольку долгосрочная практика западной демократии не может решить возникающие новые проблемы, считают китайские эксперты, передает 21 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Трасс заявила в короткой речи на Даунинг-стрит 20 октября, что она не может исполниь мандат, на основании которого она была избрана Консервативной партией.

«Поэтому я поговорила с Его величеством королем, чтобы объявить, что я ухожу с поста лидера Консервативной партии», — сказала она.

Трасс также заявила, что останется на своем посту до тех пор, пока преемник официально не займет пост лидера партии и не будет назначен премьер-министром королем Карлом III, сообщает BBC.

Агентство Bloomberg сообщило, что Трасс ушла с поста премьер-министра Великобритании после «краткого и хаотичного пребывания на посту» с массивным пакетом налоговых сокращений, прежде чем свернуть большую их часть перед лицом обвала рынка. Ее уход наносит серьезный ущерб правящей консервативной партии, и ее крах в конечном счете был вызван отсутствием политического чутья и осознания экономической реальности, говорится в сообщениях СМИ.

Все большее число законодателей призывали Трасс уйти в отставку после нескольких недель беспорядков, вызванных ее экономическим планом. Когда он был обнародован правительством в сентябре, план вызвал финансовые потрясения и политический кризис, который привел к замене главы казначейства Трасс, многочисленным политическим поворотам и нарушению дисциплины в правящей Консервативной партии.

«Отставка Трасс в первую очередь показывает, что институциональные проблемы Великобритании серьезны», — заявил Global Times директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь .

Первоначальный набор политических решений страны и ее институты не в состоянии ни поддержать практические проблемы, с которыми сталкивается страна, ни устранить разногласия внутри партии, сказал Цуй. Кроме того, сама Трасс и партия Тори как традиционная правоцентристская партия, подверглись серьезному влиянию популизма. По его словам, они хотели намеренно сократить дистанцию между так называемыми политическими элитами и обычными людьми, но не могут найти профессионального решения для этого процесса.

Падение Трасс началось, когда ее бывший канцлер казначейства Великобритании Кваси Квартенг месяц назад объявил о своем мини-бюджете, что вызвало недели экономических потрясений и в конечном итоге привело к его увольнению 14 октября, сообщает Sky News. Разгневанный британский лидер позже извинилась за угрозу экономической стабильности Великобритании и сказала, что сожалеет о том, что «зашла слишком далеко и слишком быстро», поскольку рынки рухнули, а инвесторы сбросили фунт и государственные облигации.

«Это также показывает, что англосаксонская модель не может руководить миром, поскольку старые меры, такие как снижение налогов, не могут решить новые проблемы», — заявил Global Times директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй .

По словам Вана, Великобритания сейчас сталкивается с многочисленными кризисами, включая конфликт на территории бывшей УССР, нехватку энергоносителей, инфляцию и обесценивание фунта, некоторые из которых напрямую связаны с разрывом отношений с Китаем под руководством США, в дополнение к растущему протекционизму.

«Правительство Великобритании не нашло нового импульса роста, и эти экономические проблемы в конечном итоге вызвали более масштабный политический кризис», — сказал он.

Некоторые СМИ сообщили, что ее отставка последовала за днем хаоса, поскольку министр внутренних дел Суэлла Браверман также подала в отставку из-за нарушения безопасности, связанного с правительственным документом. Трасс также появилась на бурном заседании в парламенте, где она повторила свои извинения за свою катастрофическую финансовую программу.

В то время как на следующей неделе состоятся выборы руководства, чтобы найти замену Трасс, ведущие кандидаты включают в себя некоторых ключевых фигур из ее кабинета, сообщает New York Times, а некоторые аналитики даже предположили, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста премьер-министра летом, может вернуться.

Британия известна как основательница западной демократии, и хотя она должна была обладать богатым опытом в своей практике, похоже, что она беспомощна в решении новых проблем и в сложной обстановке. Для британского правительства сейчас единственным возможным решением этих проблем является постоянная смена «премьер-министров», а отставка Трасс может стать инструментом, с помощью которого внутренние фракции партии Тори будут бороться друг с другом, отметил Цуй.

«Любому новому лидеру трудно решать проблемы в краткосрочной перспективе, и тот, кто сменит Трасс, может столкнуться со всевозможными проблемами, а также совершать ошибки. Эти предполагаемые политические ошибки могут затем сделать их «пушечным мясом» для их политических оппонентов внутри партии, и это вместо того, чтобы преодолеть раскол внутри партии, может усилить политическую борьбу», — сказал он.

По мнению некоторых китайских экспертов, драматическая отставка Трасс также может рассматриваться как микрокосм упадка западной политики, поскольку только замена лидеров без изменения менталитета не решит никаких проблем.