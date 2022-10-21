Каракас, , 07:44 — REGNUM Оппозиционные партии Венесуэлы рассматривают вопрос о роспуске поддерживаемого США незаконного временного правительства, возглавляемого Хуаном Гуайдо, сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя оппозиции.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что три из четырех основных партий оппозиционного альянса «Единая платформа» поддержали эту инициативу, набрав достаточное количество голосов для ее продвижения.

При этом представитель Гуайдо в беседе с журналистами заявил, что оппозиция якобы еще не выработала четкий план по судьбе параллельного правительства. Ранее 10 основных оппозиционных партий Венесуэлы договорились провести в июне 2023 года первичное голосование по определению единого кандидата на пост венесуэльского президента. Выборы главы государства должны пройти в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега заявил, что создание временного правительства Гуайдо было аферой и попыткой скрыть вмешательство во внутренние дела страны под фасадом демократии.

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