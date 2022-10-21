Каракас, 21 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Венесуэлы рассматривают вопрос о роспуске поддерживаемого США незаконного временного правительства, возглавляемого Хуаном Гуайдо, сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Отмечается, что три из четырех основных партий оппозиционного альянса «Единая платформа» поддержали эту инициативу, набрав достаточное количество голосов для ее продвижения.

При этом представитель Гуайдо в беседе с журналистами заявил, что оппозиция якобы еще не выработала четкий план по судьбе параллельного правительства. Ранее 10 основных оппозиционных партий Венесуэлы договорились провести в июне 2023 года первичное голосование по определению единого кандидата на пост венесуэльского президента. Выборы главы государства должны пройти в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега заявил, что создание временного правительства Гуайдо было аферой и попыткой скрыть вмешательство во внутренние дела страны под фасадом демократии.