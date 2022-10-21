Красноярск, , 07:43 — REGNUM Новогодние праздники в Красноярске в этом году проведут скромнее, чем обычно, чтобы помочь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Новогодняя ёлка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, по словам мэра Красноярска Владислава Логинова, в городе планируют отказаться от фейерверка. Сэкономленные средства передадут военным.

Также Красноярск откажется от шумных выступлений. При этом городские мероприятия проводиться будут, ёлки установят, сообщает телеканал «Енисей».

Как сообщало ИА REGNUM, главную ёлку Красноярска высотой 55 метров должны установить на острове Татышев до 20 декабря. На все необходимые работы, включая демонтаж, уйдёт 16 млн рублей.

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