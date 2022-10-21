Екатеринбург, 21 октября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Свердловской области за январь–сентябрь к ответственности за вождение в нетрезвом виде были привечены более 10 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в региональном Управлении ГИБДД.

Пьянство за рулём

При этом каждый восьмой водитель оказался под уголовной статьёй. Причиной стало то, что они попались на пьяном вождении повторно.

Еще более 10 тыс. были наказаны за управление автомобилем без соответствующих водительских удостоверений. Из них более 8 тыс. ранее их не получали, а ещё 2 тыс. были лишены за грубые нарушения ПДД.